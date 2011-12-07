Жительница Казани оставила ключ в почтовом ящике и осталась без телевизора

В полицию обратилась жительница одного из многоэтажных домов, расположенных на улице Журналистов в Казани. Она рассказала, что кто-то ночью или утром проник в ее квартиру и похитил телевизор, стоимостью 6,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Приехавшие на место происшествия полицейские осмотрели квартиру, а когда эксперты-криминалисты осмотрели замки на входной двери, оказалось, что взлома не было. И тут хозяйка поняла, откуда у вора «родной» ключ. Она ведь сама его все время оставляла в почтовом ящике.

Оперативникам удалось в короткие сроки установить личность предполагаемого вора. 64-летний ранее судимый мужчина был задержан дома и во всем признался. Он рассказал, что ключи нашел в почтовом ящике, а телевизор вынес и сдал в ломбард.

Сейчас правоохранители проверяют его причастность и к другим преступлениям.