В доме ЖК «Царёво» загорелась коляска: пожарные вывели людей

Рано утром в 5:16 на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре в казанском посёлке «Царёво». Горел дом №9 по улице Джалиля.

В 5:24 пожар был устранён спецслужбами, но из-за сильного задымления жителей верхних этажей пришлось выводить с помощью масок спасаемого. Всего было выведено 6 человек.

На месте было установлено, что объектом возгорания была детская коляска, которая находилась в коридоре на втором этаже дома.

Причины происшествия выясняются.