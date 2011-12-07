В торговом центре Казани спасли мужчину с порезанными руками

В Залесном казанец порезал себе руки и бросался под машины. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сообщение о неадекватном мужчине в отделение полиции поступило от очевидцев накануне вечером. По их предположению, тот попытался свести счеты с жизнью.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Успокоить мужчину им удалось, заведя в торговый центр. После они передали его медикам. Казанец был госпитализирован в городскую больницу №7.