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В торговом центре Казани спасли мужчину с порезанными руками

Мужчина нанес себе ножевые ранения и бросался под машины.

В Залесном казанец порезал себе руки и бросался под машины. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сообщение о неадекватном мужчине в отделение полиции поступило от очевидцев накануне вечером. По их предположению, тот попытался свести счеты с жизнью.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Успокоить мужчину им удалось, заведя в торговый центр. После они передали его медикам. Казанец был госпитализирован в городскую больницу №7.

КВ
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