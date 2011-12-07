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В Заинске мужчина несколько раз ударил экс-супругу ножом и скрылся

В городе объявлен план-перехват.

В Заинске мужчина несколько раз ударил женщину ножом в магазине и скрылся. Видеозаписи нападения появились в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина заходит в магазин и набрасывается с ножом на женщину, стоящую у кассы. Нападавший нанес несколько ударов в спину, плечо и бок женщине. Она пыталась сопротивляться.

В МВД по РТ сообщили, что нападавшим оказался 47-летний бывший муж 44-летней потерпевшей. Бывшие супруги поссорились.

В городе объявлен план-перехват. Правоохранительные органы ищут мужчину.

Пострадавшая женщина доставлена в Заинскую ЦРБ. Раны оказались не глубокие, угрозы для жизни нет. Состояние женщины стабильное. 

КВ
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