В Набережных Челнах сгорела спальня и 3 балкона из-за непотушенной сигареты

В Набережных Челнах из-за не потухшего окурка от сигареты загорелись несколько балконов. Об этом сообщают ИА «Татар-информ».

Пожар произошел около 3 часов ночи в одном из жилых домов на Автозаводском проспекте города. Причиной его возникновения стала непотушенная сигарета. Из-за окурка загорелись балконы со второго по четвертый этажи. Также горела спальня на втором.

По приезду пожарных, из многоэтажки уже выбрались 20 человек. Еще одного спасатели обнаружили в ходе проверки оставшихся жильцов. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и вывели 29-летнего мужчину на улицу.

Огонь удалось ликвидировать чуть больше, чем за двадцать минут. К счастью, никто из жильцов в результате пожара не пострадал.