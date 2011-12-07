В Казани мужчина дважды протаранил автомобиль ГИБДД, уходя от погони

Казанец дважды протаранил автомобиль сотрудников ГИБДД, уходя от их погони. Об этом «КВ» сообщил дежурный офицер МВД по РТ по работе со СМИ.

Ночью с воскресенья на понедельник, 4 октября, сотрудники ГИБДД заметили подозрительного мужчину на автомобиле Toyota, передвигающегося по улице Беломорская Авиастроительного района города. Требование остановится водитель проигнорировал, после чего началась погоня.

Настигнув нарушителя, сотрудники автоинспекции заблокировали водителю путь. Пытаясь скрыться, мужчина задним ходом дважды протаранил машину ГИБДД. В конечном итоге, виновный был задержан. Как сообщили в МВД по РТ, водитель был пьян.