В Татарстане задержали мужчину, убившего друга и изнасиловавшего его подругу, а также его подозревают в насилии ее 6-летней дочери.

Известно, что трагедия произошла в Набережных Челнах в ночь на 3 ноября. Тогда в одном из домов на улице 40 лет Победы мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта напал на своего приятеля, который также был нетрезв. После он нанес ему множество ножевых ранений в шею, спину и грудь. От полученных травм потерпевший скончался.

На этом татарстанец не остановился и изнасиловал подругу убитого, а затем и вовсе совершил насилие в отношении ее 6-летней дочери.

Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался уроженец Заинского района 1994 года рождения. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел по статьям 132 УК РФ, 131 УК РФ и по ч. 1 ст. 105 УК РФ.