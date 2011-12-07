Нижнекамский рабочий упал с 12-ти метровой высоты из-за обрушения металлического настила.

По информации старшего помощника руководителя СУ СК России по РТ Андрея Шептицкого, трагедия произошла в эту среду. На высоте 12-ти метров 35-летний рабочий проводил изоляцию труб. Наступив на металлический настил, мужчина рухнул вниз. От полученных травм он скончался на месте.

Как оказалось, настил не выдержал его веса и обрушился, а страховочный трос рабочего не был закреплен. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.