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ДТП в Алексеевском районе обернулось травмами для ребенка и двух взрослых людей

Авария произошла накануне около часа дня.

В Алексеевском районе РТ произошла авария с участием двух легковых автомобилей, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам очевидцев, ДТП произошло накануне около часа дня. Водитель «Лады» 10-й модели столкнулся с водителем «Лада Гранта», за рулем которого находилась 40-летняя женщина.

В результате происшествия травмы получили 18-летний пассажир «десятки», а также женщина, которая находилась в «Ладе Гранте». Так же известно, что в ходе аварии был травмирован 11-летний пассажир. Всех пострадавших доставили в больницу. Состояние потерпевших уточняется.

КВ
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