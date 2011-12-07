Сегодня в Казани пятеро строителей выпали из подъемника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ведомства, несчастный случай произошел на территории строящегося девятиэтажного дома на улице Николая Ершова. Около 18 часов подъемник, в котором находились пятеро рабочих, сорвался с высоты и завис на уровне пятого этажа. Находившиеся в нем строители выпали.

В результате происшествия двое рабочих скончались на месте, еще двое с различными травмами доставлены в больницу. Еще один рабочий успел схватиться за трос и проникнуть в окно пятого этажа, откуда он спустился вниз.