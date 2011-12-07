В Юдино перевернулись шесть ж/д вагонов

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В Казани на железнодорожной станции «Юдино» перевернулись на бок шесть грузовых вагонов. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях.
На видеозаписи видно, что один из перевернувшихся вагонов повредил здание, стоящее рядом с железнодорожными путями.
По информации ГУ МЧС России по РТ, вагоны перевернулись в результате столкновения двух поездов. По предварительным данным, никто не пострадал.
В следственном комитете организовали проверку по факту произошедшего.