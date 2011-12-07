Горящая в Татарстане трава стала причиной гибели двух человек

В Татарстане возгорание сухой травы стало причиной гибели двух человек в Казани и в Набережных Челнах. Пожары стали возможными из-за захламления земель мусором, сухой растительностью и несоблюдения правил пожарной безопасности.

С конца первой декады апреля в Татарстане уже зафиксировано 532 факта ландшафтных пожаров. В 2020 году за такой же срок их было 413, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Наибольшее число пожаров зафиксировано в Набережных Челнах — 69 фактов. В Казани произошло 56 случаев, еще 52 на территории Тукаевского района. Кроме того, к административной ответственности привлечены собственники участков, на которых произошли пожары — 150 лиц, а сумма штрафов составила 346 тысяч рублей.