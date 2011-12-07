В Казани пятилетняя девочка во дворе многоэтажки оказалась под колесами «Мерседеса»

В Казани пятилетняя девочка попала под машину во дворе многоэтажки. ДТП произошло 4 мая около шести часов вечера во дворе дома №48 по ул. Чуйкова, сообщает Госавтоинспекция Казани.

24-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц», нарушив правила дорожного движения, не рассчитал безопасную скорость и сбил 5-летнюю девочку. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил ушиб шейного отдела позвоночника. После оказания медицинской помощи девочку отпустили из больницы.

Всего за минувшие сутки в Казани произошло 119 ДТП, на дорогах пострадал всего один человек. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 560 водителей и 149 пешеходов, семь водителей были задержаны с признаками опьянения.