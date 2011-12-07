В Челнах задержаны директор медколледжа и её дочь по подозрению в получении взятки

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после получения взятки в особо крупном размере. Сейчас допрашивают директора медицинского колледжа Светлану Вахитову и её дочь, которая также работает в этом учебном заведении. Женщины находятся в изоляторе временного содержания, сообщают «Челнинские известия».

Сообщается, что следственный отдел провёл проверку в учебном заведении и домах у подозреваемых, в результате чего были найдены расписки о передачи суммы в 18 млн рублей, и 2 млн рублей наличными.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Подробности устанавливаются.