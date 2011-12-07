Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челнах задержаны директор медколледжа и её дочь по подозрению в получении взятки

В домах у подозреваемых следственные органы нашли расписки на передачу 18 млн рублей.

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после получения взятки в особо крупном размере. Сейчас допрашивают директора медицинского колледжа Светлану Вахитову и её дочь, которая также работает в этом учебном заведении. Женщины находятся в изоляторе временного содержания, сообщают «Челнинские известия».

Сообщается, что следственный отдел провёл проверку в учебном заведении и домах у подозреваемых, в результате чего были найдены расписки о передачи суммы в 18 млн рублей, и 2 млн рублей наличными.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Подробности устанавливаются.

КВ
Лента новостей