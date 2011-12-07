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В Зеленодольске 13-летний подросток за рулём уходил от погони ГИБДД и врезался в патрульный автомобиль

На пассажирском сиденье рядом с юным нарушителем находился его родственник.

Госавтоинспекторы задержали подростка, который раскатывал по Зеленодольску на автомобиле «Тойота Камри».

Они обратили внимание на машину, которая двигалась по дороге, виляя из стороны в сторону. Водитель не остановился по требованию, а после попытался скрыться, резко увеличив скорость и несколько раз нарушив ПДД. Экипаж ГИБДД начал преследование. Во время погони «Тойота» заехала дворе дома по улице Рогачева, там автомобиль остановился, а потом сдал назад, столкнувшись с патрульным автомобилем. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

За рулем автомобиля был 13-летний подросток. Он рассказал полицейским, что за руль ему предложил сесть отчим, который в момент погони находился на переднем пассажирском сидении.

В отношении него был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

КВ
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