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В Зеленодольске уволили воспитателя, которая замахивалась на детей с палкой

Инцидент произошел во время прогулке во дворе.

В соцсетях появилось видео, на котором воспитатель, пытаясь выстроить детей, замахивается и пугает малышей палкой. Инцидет произошел в Зеленодольске в детском саду «Радуга». 4 августа договор с воспитателем был расторгнут.

Прокуратура Зеленодольска проводит по данному факту проверку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям сотрудников образовательной организации», — пояснил Руслан Галиев.

Также прокуратура проверит законность увольнении воспитателя по собственному желанию.

КВ
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