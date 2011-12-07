В Зеленодольске уволили воспитателя, которая замахивалась на детей с палкой

В соцсетях появилось видео, на котором воспитатель, пытаясь выстроить детей, замахивается и пугает малышей палкой. Инцидет произошел в Зеленодольске в детском саду «Радуга». 4 августа договор с воспитателем был расторгнут.

Прокуратура Зеленодольска проводит по данному факту проверку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям сотрудников образовательной организации», — пояснил Руслан Галиев.

Также прокуратура проверит законность увольнении воспитателя по собственному желанию.