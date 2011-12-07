В Казани пациент наркодиспансера напал на охранника с ложкой и ранил его в шею

В Казани пациент Республиканского наркологического диспансера, находящего по адресу Сеченова, 6 напал на сотрудника частной охранной организации с металлической ложкой и ранил его в шею. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Управления МВД по Казани.

Сообщение о нападении поступило в отдел полиции «Гвардейский» от сотрудников медучреждения. Именно они сообщили, что нападавший — один из пациентов, а раненый — охранник.

Сотрудники МВД на месте задержали 38-летнего мужчину. Установлено, что в качестве оружия он использовал ручку металлической ложки, которой поцарапал потерпевшему шею. Нападавшего доставили в отдел полиции, а охраннику оказана медпомощь — его жизни и здоровью ничего не угрожает.