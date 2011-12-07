В РТ накажут сотрудников исправительной колонии за принуждение осужденных работать в канализации

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками исправительной колонии. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, что 3 августа сотрудники исправительного учреждения, угрожая применить силу, заставили троих осужденных выполнять работы по ремонту колодца и прокладке канализационных труб на территории колонии. Специальной подготовки и соответствующей экипировки у них не было. Это послужило причиной отравления аммиачными газами.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч.3 ст. 286 УК РФ.