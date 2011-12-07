В Татарстане полицейские изъяли у автолюбителя около 4 кг марихуаны

В Татарстане на стационарном посту полиции «Малиновка» полицейскими было изъято около 4 кг. марихуаны у водителя «Хендай», сообщает МВД по РТ.

Известно, что автомобиль двигался из Москвы в Казань. В ходе проверки документов водитель подозрительно себя вел и нервничал, и полицейскими было принято решение о проверке личных вещей мужчины.

При нем было обнаружено 20 свертков, внутри которых были вещества темного цвета. После отправки находки на экспертизу стало ясно, что подозрительны вещества - это марихуана. Общий вес составил около 4 килограмм.

Во время задержания мужчина пояснил, что он нарвал и высушил коноплю в личных целях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).