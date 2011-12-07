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Возле домов в 52 комплексе Челнов в автомобиле нашли тело женщины

Тело женщины было покрыто множеством ножевых ранений.

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы. Автомобиль возле домов в 52 комплексе, где было найдено тело женщины, был обнаружен 4 августа, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан

Тело женщины было покрыто множеством ножевых ранений, что свидетельствует о насильственной смерти. Более того, в квартире дома мертвым был найден бывший сожитель женщины – мужчина в возрасте 60 лет. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью.

Предполагается, что мужчина убил бывшую соседку по жилью на почве ревности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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