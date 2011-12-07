35-летний казанец задержан по подозрению в убийстве собственной матери

Полиция Казани задержала 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственной матери, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, тело 61-летней женщины было обнаружено сестрой погибшей 2 октября в одном из домов на ул. Лаврентьва. Следствие полагает, что смертельные удары женщине нанес ее 35-лтний сын, который злоупотреблял спиртным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Задержанный свою вину признал частично. Мужчину поместили под стражу. Расследование дела продолжается.