Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

35-летний казанец задержан по подозрению в убийстве собственной матери

В Ново-Савиновском районе Казани обнаружено тело 61-летней женщины.

Полиция Казани задержала 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственной матери, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, тело 61-летней женщины было обнаружено сестрой погибшей 2 октября в одном из домов на ул. Лаврентьва. Следствие полагает, что смертельные удары женщине нанес ее 35-лтний сын, который злоупотреблял спиртным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Задержанный свою вину признал частично. Мужчину поместили под стражу. Расследование дела продолжается. 

КВ
Лента новостей