Из отдела СКР в Казани украли 15 млн рублей и секретное уголовное дело

Ночью в один из отделов следственного комитета по Татарстану проникли неизвестные. Украдено 15 млн. рублей и секретные материалы уголовного дела. Об этом сообщает «Татар-информ».

Прошедшей ночью камеры на здании комитета зафиксировали несколько мужчин в масках, которые заклеили камеры видеонаблюдения клейкой лентой и взломали дверь. Охранник внутри здания отсутвовал.

Пропажу обнаружил замначальника отдела Искандер Субаев утром, как только зашел в свой кабинет. Из его сейфа пропали не только крупная сумма, но и материалы уголовного дела, которые должны были отправится в московский центральный аппарат СКР.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело, вместе с СКР грабителей ищут ФСБ и МВД.