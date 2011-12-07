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Из отдела СКР в Казани украли 15 млн рублей и секретное уголовное дело

Грабителей ищут ФСБ и МВД.

Ночью в один из отделов следственного комитета по Татарстану проникли неизвестные. Украдено 15 млн. рублей и секретные материалы уголовного дела. Об этом сообщает «Татар-информ».

Прошедшей ночью камеры на здании комитета зафиксировали несколько мужчин в масках, которые заклеили камеры видеонаблюдения клейкой лентой и взломали дверь. Охранник внутри здания отсутвовал.

Пропажу обнаружил замначальника отдела Искандер Субаев утром, как только зашел в свой кабинет. Из его сейфа пропали не только крупная сумма, но и материалы уголовного дела, которые должны были отправится в московский центральный аппарат СКР.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело, вместе с СКР грабителей ищут ФСБ и МВД.

КВ
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