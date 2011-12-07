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В Казани задержали мужчину, который несколько раз пытался украсть куртку из магазина

24-летний казанец уже неоднократно попадался за кражу.

В Казани росгвардейцы задержали мужчину, который уже не в первый раз пытался украсть куртку из магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии РТ.

Инцидент произошел в одном из спортивных магазинов в Ново-Савиновском районе Казани. Росгвардейцы прибыли по сигналу от сработанной тревожной кнопки.

На месте правоохранители выяснили, что молодой человек взял куртку в магазине, надел ее и пытался покинуть торговое помещение, не заплатив. Однако на выходе сработали антикражные ворота.

Злоумышленника задержали. Им оказался 24-летний неоднократно судимый местный житель. Молодого человека не раз ловили на воровстве верхней одежды из магазинов.

Подозреваемый был передан полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

КВ
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