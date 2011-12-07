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В Казани полицейские задержали похитителя сварочных аппаратов

Мужчина проник на склад фирмы.
Оперативники задержали 43-летнего казанца, который похитил со склада фирмы несколько сварочных аппаратов, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани.Преступление было совершено в середине января — ущерб составил более 460 тысяч рублей. Для того, чтобы проникнуть внутрь, злоумышленник взломал навесной замок. Оборудование он прогрузил в личный автомобиль.На след похитителя вышли, когда тот попытался продать один из аппаратов. 24 января его задержали на улице Поперечно-Базарная. В салоне транспортного средства был обнаружен сварочный аппарат. Мужчина признался, что спланировал преступление и заранее подобрал покупателей.Также «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанские полицейские задержали шесть человек, которые находились в розыске.
КВ
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