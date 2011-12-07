Житель Казани приговорен за убийство 9-месячной девочки на 18 лет

Верховный суд Татарстана приговорил 48-летнего жителя Казани к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сообщается на сайте следственного комитета РФ по РТ. 5 августа 2019 года, обвиняемый пришел в гости к знакомой, у которой в это время проживала подруга с тремя маленькими детьми. Вскоре мама малышей засобиралась на работу, попросив хозяйку квартиры приглядеть за детьми. Но та после алкогольного застолья с обвиняемым уснула. В это время проснулась 9-месячная девочка. Мужчина попытался покормить ребенка смесью из бутылочки, но он стал капризничать. Вместо того, чтобы успокоить, мужчина избил девочку. Этот факт он скрыл от хозяйки дома, которая проснулась на плач ребенка. Женщина уложила ребенка спать, а когда спустя несколько часов пришла мама девочки, она обнаружила, что ребенок бездыханный. Позже результаты экспертизы показали, что смерть наступила от закрытой травмы головы.