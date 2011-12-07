В Арском районе местный житель осужден за убийство брата

58-летний житель Арского района признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Преступление произошло в одном из домов села Наласа в ноябре прошлого года. Мужчина употреблял алкоголь в компании брата. Посиделки с горячительными напитками закончились конфликтом, в ходе которого мужчина ударил собутыльника ножом в горло.

Теперь ближайшие 7 лет убийца проведет в колонии строгого режима.