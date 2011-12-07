В Челнах разбился мужчина, который хотел спуститься по простыням

Сегодня в Набережных Челнах около 13 часов дня разбился мужчина, пытавшийся спуститься на простынях с 11 этажа. Фото случившегося появилось в социальных сетях, сообщают «Челнинские известия».

В полицию поступило сообщение о лежавшем на земле человеке без признаков жизни. По приезду сотрудники под окнами многоквартирного дома 11 комплекса обнаружили тело скончавшегося мужчины, который попытался спуститься на связанных между собой простынях с 11 этажа.

Личность мужчины идентифицировать пока не удалось. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.