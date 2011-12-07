В Казани горят мебельные склады

Сегодня, 6 марта, в 10.30 в Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по РТ по номеру 112 поступило сообщение о горении кровли на складах по улице Хлебозаводской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось позже, горели мебельные склады с готовой продукцией. Прибывшие пожарные подразделения немедленно приступили к тушению пожара, которому вначале был объявлен 2 ранг.

Позже ситуация осложнилась и пожару был объявлен 3 ранг. На данный момент на месте пожара работают 65 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС РФ 48 человек и 17 единиц техники.