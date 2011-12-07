В Набережных Челнах девушка под наркотиками хотела оформить ДТП по фальшивым правам

В Набережных Челнах после ДТП задержана девушка в состоянии наркотического опьянения, которая предъявила фальшивое удостоверение на право управления транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГИБДД.

Девушку доставили в центр оформления ДТП с другим участником аварии. В ходе проверки госавтоинспекторы выяснили, что ее удостоверение поддельное. Прав челнинку лишили еще в мае прошлого года из-за отказа о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

В отношении нарушительницы составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Девушку доставили в отдел полиции по подозрению в подделке водительского удостоверения для дальнейшего разбирательства, рассказали в ведомстве.