Татарстанец изнасиловал и убил бывшую супругу за отказ вернуться к нему

В Татарстане перед судом предстанет привлекавшийся ранее к уголовной ответственности 39-летний мужчина. Судить его будут по целому ряду статей, среди которых убийство и изнасилование, сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, осенью-зимой прошлого года мужчина долгое время преследовал свою бывшую супругу, изводил ее сообщениями с угрозами, требовал вернуться к нему.

23 декабря он подкараулил женщину в подъезде и дождавшись, когда она откроет дверь квартиры, ворвался за ней. Мужчина избил женщину, изнасиловал, а потом задушил электрическими проводами, инсценировав самоубийство. Прихватив ювелирные украшения, телефон и деньги, мужчина скрылся.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, собрано достаточно доказательств, дело передано в суд.