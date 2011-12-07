В Казани машина сбила парня на электросамокате

В Казани за сутки, 5 июля, произошло 158 дорожно-транспортных происшествий, из них три с пострадавшими, травмы получили шесть человек, среди них 19-летний парень, который ехал на эдектросамокате, сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло около восьми часов утра напротив дома №15 по ул. Фрунзе. 53-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» при повороте направо не уступила дорогу и сбила молодого человека на электросамокате, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия парень получил травму плеча.

Всего за день в городе за нарушение ПДД к ответственности привлекли 608 водителей и 156 пешеходов, четыре водителя были задержаны с признаками опьянения.