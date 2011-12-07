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В Казани проходит слушание по делу сотрудницы турагентства, обманувшей своих клиентов

Сейчас женщине предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

Вахитовский суд Казани начал слушание по делу Екатерины Кортуновой, сотрудницы турагентства, обманувшей своих клиентов. Во время судебного процесса был допрошен Айрат Хайруллин, семья и родственница которого пострадали от действий женщины.

Мужчина рассказал, что его жена, дочь и родственница Гульсина Хамидуллина со своей внучкой хотели вместе отдохнуть на море в Турции. За помощью в выборе тура родственница обратилась к Екатерине Кортуновой, которая подобрала для них подходящие путёвки. Общая стоимость отдыха на четверых составила 144 тыс. рублей. Женщина не взяла никакой расписки у турагента, понадеявшись на её честность.

В последствии из-за пандемии семьи Хамидуллиных и Хайруллиных побоялись лететь в Турцию и попросили вернуть деньги обратно. Тургагент согласилась, но с условием, что деньги можно будет вернуть в декабре.

И только после того, как сам Айрат Хайруллин решил заняться этим вопросом, и не получил удовлетворительного ответа, он обратился в полицию.

Уже в суде мужчина заявил, что деньги ему возместили, и никаких претензий с его стороны к подсудимой у него не имеется. Но гособвинение не собирается прекращать уголовное дело, так как считает, что преступление относится к тяжким.

Сейчас женщине предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Известно, что ранее ей уже были выдвинуты аналогичные обвинения. Суд объявил перерыв, чтобы обеспечить явку свидетелей по делу.

КВ
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