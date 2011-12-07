В Татарстане будут судить хозяйку домашнего енота, который покусал младенца

В Елабуге перед судом предстанет 22-летняя местная жительница, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, вечером 9 мая этого года женщина, приняв психотропный препарат, уснула и оставила грудного ребенка без присмотра в комнате. В это время в комнату проник их домашний енот и напал на младенца, укусив его за голову. В результате мальчик получил тяжелые травмы.

Следствие полагает, что ЧП произошло по вине молодой мамы, которая не обеспечила безопасность ребенка. Более того, она должна была обеспечить надлежащий уход за домашним питомцем, организовать надежную животного в отдельном помещении.

Хозяйка енота свою вину признала. Дело передано в Елабужский районный суд.