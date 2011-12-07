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Из-за перевернувшейся на ж/д пути легковушки в РТ было задержано 6 поездов

Водитель управлял авто в нетрезвом состоянии.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту перевернувшейся этой ночью машины на ж/д путях.

Установлено, что 6 августа в 00:20 водитель Renault Duster, выбрав небезопасную скорость движения, вылетел на железнодорожные пути на перегоне Васильево — Юдино, после чего перевернулся на крышу. К счастью, машинисту грузового поезда удалось оперативно применить экстренное торможение. Поэтому в ДТП, что повлекло задержку 6 поездов, никто не пострадал.

Позже выяснилось, что мужчина управлял авто в нетрезвом состоянии.

КВ
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