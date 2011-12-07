После кражи кальяна из магазина 31-летний казанец попытался спрятаться в кустах

В Управлении Росгвардии по РТ сообщили о задержании вора, укравшего кальян и прятавшегося с ним неподалеку в кустах.

По информации пресс-службы, инцидент произошёл накануне в десятом часу вечера в одном и казанских магазинов табака и кальянов. В то время как продавец отошел в подсобку, 31-летний местный житель решил воспользоваться ситуацией, забрал с витрины кальян и убежал.

Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, продавец вышел на улицу, увидел неподалеку похожего мужчину и сообщил в полицию. На вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Они обнаружили, что в кустах сидел тот самый воришка с похищенным кальяном в руках.

После для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.