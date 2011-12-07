ДТП в Казани: пострадала беременная женщина

Накануне вечером, 6 февраля, в столице Татарстана произошло ДТП, в результате которого 27-летняя женщина была доставлена в больницу с угрозой прерывания беременности, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ. По данным, содержащимся в сообщении, столкновение двух автомобилей произошло у дома № 1А на улице Декабристов, когда водитель одной из машин не выдержал безопасной дистанции. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ водитель завершил поездку в овраге.