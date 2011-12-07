Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ДТП в Казани: пострадала беременная женщина

Cтолкновение двух автомобилей произошло у дома №1А на улице Декабристов/
Накануне вечером, 6 февраля, в столице Татарстана произошло ДТП, в результате которого 27-летняя женщина была доставлена в больницу с угрозой прерывания беременности, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ. По данным, содержащимся в сообщении, столкновение двух автомобилей произошло у дома № 1А на улице Декабристов, когда водитель одной из машин не выдержал безопасной дистанции. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ водитель завершил поездку в овраге.
КВ
Лента новостей