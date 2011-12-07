Пьяный водитель устроил погоню и влетел в сугроб в Деребышках

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Пьяный водитель устроил погоню с ДПС в Казани и влетел в сугроб. Фото последнего опубликовали в социальных сетях.
Сообщается, что «гонка» с сотрудниками ДПС произошла накануне и завершилась в Дербышках на улице Халезова. Там, пытаясь оторваться от экипажа полиции, виновник события потерял управление, снес металлическое ограждение, а потом улетел в сугроб у пешеходного перехода.
После, по словам очевидцев, стражи порядка вытащили нарушителя из авто и отправили его в отделение.