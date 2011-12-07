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В Казани мотоциклист-лихач опрокинулся на скорости и получил травмы

Мотоциклист превысил безопасную скорость и не справился с управлением

ДТП с мотоциклом произошло поздним вечером 6 мая. В 22.20 напротив дома № 61А по проспекту Ибрагимова попал 29-летний мотоциклист, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Как стало известно, водитель мотоцикла «Хонда», по предварительным данным, превысив скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате происшествия мотоциклист получил травмы.

Всего за сутки в Казани за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 626 водителей и 76 пешеходов, 9 водителей были задержаны с признаками опьянения.

КВ
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