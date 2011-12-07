Задержали казанца, который помогая другу в розыске скрыться, протащил полицейского на машине по земле

В Казани задержали водителя, который протащил полицейского на машине, помогая другу, находящемуся в розыске, скрыться. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

Сейчас мужчину допрашивают, он дает признательные показания, отмечается в сообщении.

Ранее, по информации агентства «Татар-информ», на 26-летнего казанца завели уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, в ночь на 6 мая полицейские остановили Toyota Land Cruiser, чтобы проверить документы. В машине на пассажирском месте они заметили 25-летнего мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за совершение разбоя. Водитель внедорожника стал мешать задержанию друга, а после нажал на газ и протащил по земле полицейского, который в попытке остановить машину схватил за ручку пассажирской двери. Правоохранитель получил травмы тела и головы. Водителю и его пассажиру тогда удалось скрыться.