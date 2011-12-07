Казанец остался без крупной суммы денег, играя на бирже на «липовом» сайте

В полицию обратился 43-летний мужчина, который рассказал, что нашел рекламу легкого заработка и пройдя по ссылке, оставил свой номер телефона, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Позвонившая незнакомка предложила зарабатывать на бирже и прислала ссылку на сайт. Мужчина зарегистрировался и пополнил баланс на 200 долларов. Другая девушка, брокер Виктория Лебедева, заверила, что деньги находится в его личном кабинете, и уже идет процесс увеличения дохода. Она уговорила казанца внести еще средства и тот перевел 420 тысяч рублей, 400 тысяч из которых взял в кредит. Незнакомка заявила, что мужчина может вывести свои деньги, но для этого надо оплатить 20% от суммы. Ради этого мужчина занял у родственников 240 тыс. рублей и отправил на биржу. Но обналичить деньги так и не смог, поскольку при проведении операции он «совершил ошибку». Когда девушка заявила, что необходимо повторить действия, казанец понял, что его обманули и обратился в полицию.