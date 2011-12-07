Татарстанец дважды попался пьяным за рулем трактора

В Черемшанском районе РТ перед судом предстал 64-летний местный житель. Его осудили за то, что он дважды попался правоохранителям за рулем трактора в нетрезвом виде, рассказали в Прокуратуре Татарстана.

Нетрезвого мужчину задержали сотрудники полиции вечером 18 мая, когда он управлял трактором Т-150К. Медицинское освидетельствование подтвердило его состояние. Позже выяснилось, что татарстанец уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишил его на три года водительских прав, уточнили в надзорном ведомстве.