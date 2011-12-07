В Татарстане осужден мужчина, напавший в магазине на экс-супругу со стамеской

В Татарстане перед судом предстал 47-летний житель Заинска, который признан виновным в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, 4 сентября прошлого года женщина обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловал бывший супруг. Мужчина решил отомстить и подкараулил ее на улице. Когда она зашла в магазин, забежал вслед за ней и стал колоть ее по всему телу стамеской. После нападения татарстанец скрылся. Женщина была госпитализирована, а обвиняемый задержан в лесном массиве в пригороде Заинска.

Ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии строгого режима.