Юный казанец выскочил на дорогу и оказался под колесами авто

За минувшие сутки, 6 июля, в Казани произошло 169 дорожно-транспортных происшествий, из них три ДТП — с пострадавшими.

ЧП произошло напротив дома № 15 по ул. Девятаева в 10.35, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Десятилетний мальчик решил перейти дорогу в неположенном месте и оказался под колесами автомобиля «Киа». 26-летний водитель не успел затормозить, в итоге, мальчик с различными травмами был доставлен в больницу.

Всего за день в городе за нарушение ПДД к ответственности привлекли 644 водителя и 87 пешеходов, три водителя были задержаны с признаками опьянения.

Едва не закончилось трагедией ДТП на Амирхана. Водитель отечественного внедорожника мчался по пешеходной дороге на большой скорости и едва успел затормозить, остановив машину прямо перед маленькой девочкой на трехколесном самокате. На асфальте остался многометровый черный след от автопокрышек. Водитель завел машину и планировал уехать, но рядом оказались сотрудники ГИБДД, которые стали свидетелями происшествия.