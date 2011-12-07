Житель Татарстана спасая девушку утонул сам

Вечером 6 августа в Нижнекамске произошел несчастный случай. Купаясь не реке Кама, девушка внезапно стала тонуть. Ее спутник бросился спасать, помог ей выбраться, но самого покинули силы и он ушел под воду.

Сообщение о случившемся поступило по системе 112 . На место происшествия прибыла опергруппа и добровольные спасатели – ОСВОД. Они при помощи специальных приспособлений проверили дно вдоль береговой линии, проводили траление и с лодки, но к утру 7 августа поиски результата не дали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.