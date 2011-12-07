Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На трассе в РТ иномарка вылетела в кювет, водитель скончался

ДТП произошло накануне вечером в Азнакаевском районе республики.

Мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы РТ в кювет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РТ.

ДТП произошло накануне вечером на 12-м км дороги Азнакаево — Ютаза — М5. Водитель KIA Cerato выбрал небезопасную скорость движения и опрокинулся в кювет. От полученных травм 31-летний водитель скончался на месте.

В ведомстве отметили, что за последние два года за нарушение ПДД к административной ответственности погибший привлекался 32 раза. 

КВ
Лента новостей