На трассе в РТ иномарка вылетела в кювет, водитель скончался

Мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы РТ в кювет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РТ.

ДТП произошло накануне вечером на 12-м км дороги Азнакаево — Ютаза — М5. Водитель KIA Cerato выбрал небезопасную скорость движения и опрокинулся в кювет. От полученных травм 31-летний водитель скончался на месте.

В ведомстве отметили, что за последние два года за нарушение ПДД к административной ответственности погибший привлекался 32 раза.