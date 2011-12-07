После встречи одноклассников в Татарстане утонул мужчина

В реке Малый Черемшан в Алькеевском районе Татарстана утонул 49-летний мужчина.

Сообщение об этом поступило на пульт спасателей в 13.56 сегодня, 7 августа, сообщают в ГУ МЧС РФ по РТ.

Мужчина пошел купаться после встречи одноклассников и пропал из виду. Очевидцы не смогли обнаружить тело сами, так как место оказалось глубоким, поэтому обратились к спасателям. На место выехала водолазная группа.

Обнаружить тело удалось в 18.00 на расстоянии 3 метров от берега. Водолазы извлекли тело жителя села Нижнее Альмурзино Алькеевского района с глубины 3 метров. Он утонул в необорудованном для купания месте, где поставлены запрещающие знаки.