Со склона в селе Татарстана начал сходить грунт, под угрозой жилой дом

Жители села Печищи Верхнеуслонского района РТ могли оказаться под угрозой обрушения дома после схода грунта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возможном обвале земли поступило спасателям днем 6 августа. Прибывшая на место оперативная группа установила, что оползень грунта произошел из-за прорыва водопроводной трубы. Поэтому участок жилого дома мог оказаться под угрозой обвала. Проживающих в нем жильцов — 4 взрослых и 2 детей — разместили в пункте временного размещения. Никто из них не пострадал.

После во избежание затопления частных жилых домов с помощью тяжелой техники была проведена очистка русла речки Гремячки от обрушившегося грунта.

Всего в селе Печищи находится 239 жилых домов с населением 808 человек, (161 ребенок), 312 дачных домов, средняя школа и ПВР.