В Буинске оштрафовали женщину за то, что она ударила прохожую в нос

Суд Буинска признал местную жительницу виновной в умышленном причинении вреда здоровью.

По информации старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, инцидент произошел в городском парке 14 апреля. Тогда вечером обвиняемой не понравилось, что на скамейку, где лежали ее вещи, захотела присесть другая. Так во время появившегося конфликта 36-летняя женщина ударила прохожую кулаком в лицо, в результате чего потерпевшая получила перелом носа.

В суде она свою вину не признала. Женщину наказали в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.