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В Казани спасатели эвакуировали из горящей квартиры шестерых человек

Еще 15 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу до приезда спецслужб.

Пожарные спасли жильцов при возгорании квартиры в одном из домов Вахитовского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Пожар произошёл накануне в двенадцатом часу дня на улице Абжалилова, 1. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Спасатели вывели из квартиры шестерых человек, в том числе одного ребенка, которые оказались отрезаны дымом. Еще 15 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться на улицу до приезда спецслужб.

Причины возгорания еще не установлены.

КВ
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