В промзоне Нижнекамска лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

В Нижнекамске произошло столкновение двух легковушек. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как рассказали очевидцы аварии, ДТП произошло накануне вечером около шинного завода города. Виновником ее стал водитель «Лады», который решил развернуться в не разрешенном месте после чего столкнулся с KIA. Удар был такое силы, что иномарка перевернулась на крышу.

В результате происшествия пострадали два человека, по предварительной версии — супруги. Женщина получила травму челюсти, а мужчина — головы. Их госпитализировали в ближайшую больницу.