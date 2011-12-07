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В промзоне Нижнекамска лоб в лоб столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Водитель «Лады» развернулся в не разрешенном месте, после чего столкнулся с KIA. 

В Нижнекамске произошло столкновение двух легковушек. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как рассказали очевидцы аварии, ДТП произошло накануне вечером около шинного завода города. Виновником ее стал водитель «Лады», который решил развернуться в не разрешенном месте после чего столкнулся с KIA. Удар был такое силы, что иномарка перевернулась на крышу.

В результате происшествия пострадали два человека, по предварительной версии — супруги. Женщина получила травму челюсти, а мужчина — головы. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

КВ
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